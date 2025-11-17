إعلان

حسين فهمي يستقبل ضيوف فيلمي "ثريا حبي" و"الجولة 13" على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

07:13 م 17/11/2025
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (9)_9
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (6)_6
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (4)_4
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (3)_3
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (2)_2
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (16)_16
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (15)_15
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (14)_14
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (13)_13
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (11)_11
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (12)_12
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (10)_10
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (1)_1
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (7)_7
    حسين فهمي يحتفي بضيوف القاهرة السينمائي على الريد كاربت (8)_8

تصوير- محمود بكار:


استقبل النجم الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، ضيوف فيلمي "ثريا حبي" و"الجولة 13" اللذان يتم عرضهما مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات المهرجان.

واحتفى النجم حسين فهمي بنجوم وصناع الفيلمين، والتقط معهم العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

عرض فيلم "قصر الباشا" في مهرجان القاهرة السينمائي


ويتوافد عدد كبير من النجوم وصناع السينما على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يشهد عرض عدد من الأعمال السينمائية العالمية الحصرية.

ويعرض للنجم حسين فهمي في السينمات حاليا فيلم "قصر الباشا" وسط مجموعة من النجوم هم أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير.

يذكر أن الفنان حسين فهمي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "خانة فاضية" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صابرين، صلاح عبدالله، سليم هاني، مراد مكرم، تأليف إسلام شتا، إخراج شادي أبو شادي.

مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي ريد كاربت الجولة 13 ثريا حبي

