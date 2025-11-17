تصوير- محمود بكار:



استقبل النجم الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، ضيوف فيلمي "ثريا حبي" و"الجولة 13" اللذان يتم عرضهما مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات المهرجان.

واحتفى النجم حسين فهمي بنجوم وصناع الفيلمين، والتقط معهم العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

ويتوافد عدد كبير من النجوم وصناع السينما على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يشهد عرض عدد من الأعمال السينمائية العالمية الحصرية.

ويعرض للنجم حسين فهمي في السينمات حاليا فيلم "قصر الباشا" وسط مجموعة من النجوم هم أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير.

يذكر أن الفنان حسين فهمي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "خانة فاضية" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صابرين، صلاح عبدالله، سليم هاني، مراد مكرم، تأليف إسلام شتا، إخراج شادي أبو شادي.

