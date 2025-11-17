عمرو وهبة يُعلن مد عروض مسرحية "القضية اللي هي" 3 أيام (صور)

كشف الفنان عمرو وهبة، عن مد عروض مسرحية "القضية اللي هي" 3 أيام 27 و28 و29 نوفمبر الجاري، وذلك على مسرح الريحاني.

وكتب عمرو، عبر حسابه على إنستجرام: "بعد تعب وبروفات شهور مبسوط أوي الحمد لله برد فعل الناس على عرض "القضية اللي هي" ومبسوط بالشغل مع مخرج شاطر ومحترم ومنضبط وكاست شباب وبنات بعيدا طبعا عن زمايلي اللي معروفين ومهمين في مجالاتهم ومش مستنين مني كلمة في حقهم".

وتابع: "فباقي الشباب مواهبهم وطاقتهم عظيمة دخلوني وسطهم بسرعة وخلوني استمتعت أوي بالتجربة وبجد بتمنالهم من كل قلبي، ربنا يكرمهم وياخدوا مكانهم اللي يستحقوه وأتمنى من صناع السينما والدراما ييجوا يتفرجوا عليهم وعلى شطارتهم".

وأضاف: "عشان الحمد لله ناس كتير كانت عايزة تحجز وتحضر وملحقتش، هنفتح 3 أيام كمان إن شاء الله في أيام ٢٧ و٢٨و ٢٩ نوفمبر على مسرح الريحاني، وأتمنى الناس تيجي تحضر مسرح وتتبسط".