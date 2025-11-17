لهذا السبب.. هنا شيحة تتصدر التريند

تصدرت الفنانة هنا شيحة، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب إطلالتها الوردي التي ارتدتها في مهرجان القاهرة السينمائي، خلال حضورها عرض فيلمها السينمائي "شكوى رقم 713317" الذي تخوض بطولته.

وظهرت هنا شيحة، بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستانًا ورديًا أوف شولدر مزينًا بتطريزات ملونة.

ويعد فيلم "شكوى رقم 713317" عمل روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين المتقاعدين "مجدي" و"سما" وهما في عقدهما السادس، ويعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تحديات أكبر من مشاكل الأجهزة المنزلية، وتتعلق بعلاقتهما وحياتهما اليومية.

فيلم "شكوى رقم 713317" تأليف وإخراج ياسر شفيعي، ويشارك في بطولته محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، و محمد رضوان.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976 ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.