كسور وسكر والتهاب رئوي.. أزمات نقل بسببها نجوم الفن للمستشفى

يخضع مجموعة من رموز الفن، للعلاج في المستشفيات، إثر تعرضهم لأزمات صحية، وفي مقدمتهم الفنان محمد صبحي، و الموسيقار عمر خيرت.

وشهد الأسبوع الحالي، نقل العديد من رموز الفن، إلى المستشفيات، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

عمر خيرت

نقل الموسيقار الكبير عمر خيرت، إلى أحد المستشفيات، إثر معاناته من التهاب رئوي.

أحمد سعد

يخضع المطرب أحمد سعد، للعلاج والمتابعة في أحد المستشفيات، بعد حادث السير الذي تعرض له في طريق العين السخنة.

وتحدث مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال :" الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على تواصل دائم لمتابعة حالة المطرب أحمد سعد، من خلال شقيقه النجم عمرو سعد" .

وتابع:حالة أحمد سعد الحمد لله مستقرة، وما تردد عن وجود تدخل جراحي، غير صحيح إطلاقا، وحسب تأكيد الأطباء، يعاني فقط من كسر في فقرة قطنية، وكدمات بسبب الحادث، ويحتاج لمتابعة العلاج والراحة".

محمد صبحي

كشف الفنان والمخرج شريف صبحي، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه للفنان الكبير محمد صبحي، وتطوراتها.

وقال شريف صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "شقيقي محمد صبحي، الحمد لله بخير في غرفة عادية، يخضع للعلاج والمتابعة".

وخضع الفنان محمد صبحي، للعلاج في الرعاية المركزة، بعد نقله للمستشفى، الأسبوع الماضي.

هاني مهنا

يخضع الموسيقار هاني مهنا، للعلاج في أحد المستشفيات، إثر معاناته من ارتفاع السكر.

شريف سامي

كشف محمد سامي، شقيق شريف سامي العازف في فرقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، تطورات حالة شقيقه، الذي نقل إلى مستشفى المنيا الجامعي، عقب إصابته في حادث السير المروع الذي أودى بحياة المطرب و أربعة أخرين، وإصابة 3 أخرين.

وتحدث محمد سامي، لـ"مصراوي"، و قال :" شريف، مازالت حالته الصحية لا تسمح بخضوعه للجراحة، و يتم إجراء التحاليل و الاشعة، و توفير الدم اللازم".

وتابع:"و يعاني شريف، من كسور عديدة، في الحوض والضلوع وفي الكتف الأيسر وفي القدم والرقبة، ويحتاج 5 عمليات جراحية".