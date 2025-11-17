أسماء جلال تنشر صورًا من حلقة "ليلة فونطاستيك".. وتوجه رسالة لـ أبلة فاهيتا

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض مصراوي أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال يوم واحد:

أحلام

خطفت الفنانة أحلام الأنظار بأحدث ظهور لها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود.

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ولافتة.

مي عز الدين

نشر أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، صورًا من شهر العسل عبر حسابه على "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب الجمهور.

نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورًا جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية مكونة من توب وشورت باللون الأسود.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وشاركت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

شام الذهبي

ظهرت شام الذهبي في صور جديدة مع والدتها الفنانة أصالة، ونشرت اللقطات عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا.

أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ليلى زاهر

خطفت الفنانة الشابة ليلى زاهر الأنظار من ظهورها المميز في عرض أزياء المصمم الشهير رامي القاضي بمدينة دبي، وظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".