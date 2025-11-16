شارك الفنان أحمد فتحي المتابعين على السوشيال ميديا، صورة تجمعه بأصدقائه من نجوم الفن داخل حمام السباحة أثناء رحلتهم في البحرين للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي الدولي.



ونشر فتحي الصورة التي تجمعه بالفنان هشام شيكو، المخرج معتز التوني، الفنان محمد ممدوح، المخرج رامي إمام، وآخرين.



وكتب "فتحي" تعليقًا، على الصورة، وكتب: "صورة بعنوان "العظماء وأنا'، أو كوكبة في البيسين من مهرجان البحرين السينمائي".



انطلقت الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي الأسبوع قبل الماضي، تحت شعار أفلام قصيرة حكايات عظيمة، بمشاركة وفد سينمائي مصري من بينهم الفنانين محمد ممدوح وشيكو وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف ومن المخرجين رامي إمام وكريم الشناوي ومعتز التونى ومصطفى متولي والكاتب السينمائي هيثم دبور.



شارك الفنان أحمد فتحي في مسلسل "جودر 2"، رمضان 2024، من بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد.

