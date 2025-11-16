نور عن والده خالد النبوي: أيقونة كبيرة وكل لحظة معاه بتعلم كتير

تصوير- محمود بكار:

شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه في الدورة السادسة والأربعين، اليوم الأحد 16 نوفمبر، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين وبينهم الممثل الشاب نور النبوي، إلى جانب الجمهور.

قدم نور، السيناريست والناقد الفني والكاتب الصحفي زين خيري، مدير الجلسة، مشيرا إلى أنه نجل خالد، وعلق خالد "أنا مش بابا"، ليرد نور "الأستاذ خالد، أنا في البداية مبسوط عشان هو لابس النضارة اللي جبتهاله".

وتابع "علمني حاجات كتير، علمني إزاي أعيش، أستاذ خالد اكتر الناس اللي فاهمة إزاي تتعامل مع الحياة، بتعلم منه حاجة بمر بيها دلوقتي، لأنه أيقونة كبيرة وكان عنده أحلام وطموح أكبر من اسمه ومن الأدوار اللي عملها، والناس مكانتش قابلة منه ده وإزاي عندك طموح ورأي، إزاي استمر وقدر يتغاضى عن ده ويطور نفسه كل يوم، مبسوط أن أي لحظة في وجوده علام كبير ليا".

وأضاف نور "وأحلى حاجة في أستاذ خالد وأنا قاعد معاه دائما بيتكلم عن أفكار كبيرة، عمره ما اتكلم عن بني آدمين، ولا عن مين قال إيه، بيتكلم عن حب والجمال.. بشكره".

وعلق خالد "يا نور يا نبوي أنا استمتعت بلقائك على الشاشة جدا".

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المشاهير وصناع الفن، بينهم: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، الإعلامي محمود سعد، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الفنان رمزي العدل، المنتج محمد العدل، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج محمد السعدي.

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، واحتضنها المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".

جاء اللقاء احتفاءً بالممثل الكبير خالد النبوي، المكرَّم هذا العام بجائزة فاتن حمامة للتميّز، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لعقود وخلّفت بصمة مؤثرة في السينما المصرية والعربية. فمن المهاجر إلى الإمام الشافعي، ومن الأعمال المحلية إلى الإنتاجات العالمية، خاض النبوي رحلة استثنائية من التطور الفني والإنساني، رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا.