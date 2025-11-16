"مكسب السينما".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت داليا بإطلالة راقية وأنيقة، إذ ارتدت بدلة واسعة بنقشات بالأسود والأبيض، ونسّقتها مع جاكيت جلد أسود، مع مكياج هادئ".

وعلقت داليا على الصور قائلة: "بالفعل، لا بالقول تعرف ودهم والفعل يكشف مضمر الأعماق عامل الناس بالمثل، صباح الخيرات".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مكسب السينما المصرية"، "جميلة ورقيقة وشيك يا داليا"، "قمر"، "منورة يا دودو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسلسل "أولاد حريم كريم" وشارك في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، بشرى، خالد سرحان.

