بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل

وجه الفنان مجدي عبيد رسالة لجمهوره وزملائه عبر حسابه على موقع فيسبوك، طالبًا فيها المساعدة في إيجاد فرصة عمل تضمن له دخلًا شهريًا ثابتًا.

وكتب مجدي: "الأصدقاء والزملاء في عالمي الواقعي والافتراضي، ترددت طويلاً في كتابة هذا البوست، من منكم يستطيع أن يجد لي عملًا يحقق لنا دخل شهري ثابت أو يومي يتواصل معي على الخاص".

وأوضح أنه يبحث عن وظائف إدارية نهارية، أو فرص فنية مثل مساعد مخرج، إدارة مسرحية، مخرج منفذ، مخرج في المسرح الجامعي، أو أي عمل في السينما أو الدراما التلفزيونية، أو أدوار صامتة أو مجاميع.

وأكد مجدي أن طلبه هذا لا يقلل من مكانته الاجتماعية أو وضعه العائلي، وتابع: "أشكركم على تحملي، والحقيقة لن أرسل إشارة (منشن) لأحد حتى لا أحرجه".

يُذكر أن مجدي عبيد اشتهر بدور أبو الروس في مسلسل حديث الصباح والمساء، الذي ضم نخبة من النجوم مثل ليلى علوي، سوسن بدر، عبلة كامل، إبراهيم يسري، علا غانم، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدي، ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد صقر.

