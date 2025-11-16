"مكسب السينما".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هنا شيحة مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنا شيحة بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستانًا ورديًا أوف شولدر مزينًا بتطريزات ملونة.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976 ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

