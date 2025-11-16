إعلان

هنا شيحة تتألق بإطلالة وردية في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

02:15 م 16/11/2025
    هنا شيحة
    هنا شيحة 3
    هنا شيحة 2

نشرت الفنانة هنا شيحة مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنا شيحة بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستانًا ورديًا أوف شولدر مزينًا بتطريزات ملونة.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976 ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

هنا شيحة اطلالة هنا شيحة مهرجان القاهرة السينمائي

