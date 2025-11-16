شيرين أحمد طارق تنشر كواليس جديدة من افتتاح المتحف الكبير مع نجوم الفن

ماذا قالت أسماء جلال عن رأيها في الارتباط؟

نشرت الفنانة شيرين أحمد طارق، التي تصدرت التريند بعد إحيائها إحدى فقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، صورًا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت شيرين في الكواليس مع عدد من الأصدقاء ونجوم الفن منهم الفنانة الشابة ياسمينا العبد وكتبت شيرين على الصور: "أحب كل واحد من هؤلاء البشر، لو كان بإمكاني نشر معرض صور يضم ٥٠٠ صورة لكل من عمل في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لفعلت، استغرق الأمر شهورًا طويلة من العمل الجاد والتحضير، والآن المتحف المصري الكبير مفتوح أخيرًا ليستمتع به العالم، صدقوني، إنه حقًا ساحر".

حظيت الفنانة المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق بإشادة كبيرة من مختلف جموع الشعب المصري، بعد أدائها الرائع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهرت شيرين أحمد طارق في حفل الافتتاح بفستان ذهبي فرعوني يناسب الحدث العالمي، لتقدم غناء أوبرالي يخطف قلوب المصريين طوال العرض العظيم.

وخطفت الفنانة شيرين أحمد طارق الأنظار بإطلالة مستوحاة من الهوية الفرعونية، جمعت بين الرقي والأصالة، لتعكس ارتباطها بجذورها المصرية.

