ليلى علوي رفقة نجلها في حفل زفاف ابنة عمرو عرفة - صور

نشرت النجمة ليلى علوي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من كواليس حفل زفاف ابنة المخرج الكبير عمرو عرفة، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وظهرت ليلى علوي في الصور رفقة نجلها وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وهم: الفنان شريف منير، الفنان محمود البزاوي، الفنان خالد النبوي، الإعلامية بوسي شلبي.

وهنأت ليلى علوي العروسين وكتبت: "ألف مبروك لعروستنا الجميلة ملوكة ابنة سوزي وعمرو عرفة، وللعريس مبروك وبتمنى ليكم كل السعادة، الحب، والبركة".

يُذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية كانت من خلال فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، كما تستعد لتصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

