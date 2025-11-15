نهال عنبر تُعلن تلقي نجوى فؤاد حقن الركب والضهر داخل المستشفى

أعلنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تلقي الفنانة نجوى فؤاد حقن الركب والضهر داخل أحد المستشفيات.

ونشرت نهال، صورتين لها مع نجوى فؤاد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنشكر د. سامي قنديل في مستشفى قصر الشفا على حقن الركب والضهر للفنانة الجميلة نجوى فؤاد.. شكرا جدا على أمانتك ووقوفك دائما جنب أعضاء النقابة".

وكانت الفنانة نجوى فؤاد، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية في ظهرها، وقالت في تصريحات سابقة ببرنامج "تفاصيل": "الحمد لله، أحمد ربنا وأشكره، بس عندي فقرة في ضهري لازم أعمل فيها عملية، وكمان عندي تآكل في ركبتي الشمال واليمين، كنت عاملة مفصل، بس عمره الافتراضي خلص وداب في رجلي".

يُذكر أن، نجوى فؤاد قدمت خلال مسيرتها عددًا من الأعمال السينمائية البارزة، منها: "شادية الجبل"، "المغامرون الثلاثة"، "غدًا يعود الحب"، "السكرية"، "الدكتورة منال ترقص"، "فرسان آخر الزمن"، "كشف المستور"، و"هيستريا".

كما خاضت تجربة الإنتاج السينمائي من خلال عدد من الأفلام، أبرزها "ألف بوسة وبوسة" و"حد السيف".