بـ"فستان قصير"..أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس في باريس والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

11:54 ص 15/11/2025
شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور لها خلال تواجدها في باريس.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى ياسمين، برنسيسة، قمر، جميلة، الفستان تحفة".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم"ماما وبابا" ويشاركها البطولة محمد عبدالرحمن وحنان يوسف وآخرين.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يعيش زوجان حياة أسرية عادية برفقة طفليهما، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بصورة مفاجئة، عندما تتحول الزوجة إلى رجل ويتحول الزوج إلى امرأة، ويقعان بسبب ذلك في العديد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، ويكتشفان جوانب مختلفة حول علاقتهما الزوجية ودور كل منهما فيها، بينما يحاولان إيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

