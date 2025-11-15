عمرو يوسف مع بيب جوارديولا من أحدث ظهور على السوشيال ميديا والجمهور يعلق
كتب : مروان الطيب
فاجأ الفنان عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه، بظهوره مع بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.
نشر عمرو يوسف صور ومقاطع فيديوهات من لقائه مع جوارديولا عبر حسابه على انستجرام.
وكانت الصور من كواليس تصوير إحدى الحملات الإعلانية المقرر طرحها قريبا.
وانهالت التعليقات على الصور وجاءت:" عاش ياكباتن، عمرو هيلعب كرة قدم، هو الراجل هيمثل ولا عمرو هيحترف".
يعرض للفنان عمرو يوسف بالسينمات حاليا فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.
