بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ يارا السكري والجمهور يعلق (صور)

شاركت الممثلة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح ورد، ايه الجمال ده، قمر، ما شاء الله عليكي، أحلى واحدة".

يُذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، وخالد سرحان.