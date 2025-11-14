كتب- مروان الطيب:

تحت شعار “مصر تتحدث عن نفسها”، احتفلت وزارة الثقافة باليوم العالمي للطفولة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح العديد من الفعاليات بمناسبة هذا اليوم، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، وذلك بمركز محمود مختار الثقافي، واستمرت الاحتفالات على مدار يومي ١٢ و١٣ نوفمبر.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار مبادرة “مصر تتحدث عن نفسها”، التي تهدف إلى تنمية وعي الأطفال وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية من خلال أنشطة فنية وثقافية متنوعة.

وأقام المركز القومي للسينما خلال الفعاليات عروضًا سينمائية وورش قص ولزق للأطفال من ذوي الهمم، تضمنت عرض فيلم "الثلاجة" للمخرجة هدى فرح، من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك بالمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، إلى جانب ورش تفاعلية شارك فيها الأطفال من ذوي الهمم في أجواء من البهجة والإبداع.