في لحظة استثنائية، ظهر الفنان حسين فهمي والفنانة إسعاد يونس وهما يتبادلان الأحضان خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح، من بينهم ليلى علوي، سلمى أبو ضيف، إلهام شاهين، بوسي شلبي، نيرمين الفقي، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، لبلة، وعبير صبري.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

