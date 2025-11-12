كتب- معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

شاركت الفنانة هبة مجدي زوجة المطرب محمد محسن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت هبة مجدي بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان أزرق محتشم، خطفت به الأنظار على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.