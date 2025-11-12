كتبت- منى الموجي:

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته السادسة والأربعين الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، جائزة فاتن حمامة للتميز للنجم خالد النبوي.

وقدمه رئيس المهرجان النجم حسين فهمي، قائلا "نمنح جائزة فاتن حمامة للتميز لفنان مصري للنخاع وصل بمصريته للعالمية".

وقال خالد عقب استلامه التكريم "الحمد لله الذي جعل الشكر مقابل النعم، شكرا بلدي الغالي مصر، شكرا للمهرجان وللسيد الدكتور وزير الثقافة والنجم الكبير حسين فهمي الأستاذ والصديق".

وتابع "السادة الحضور الكريم أصحاب البيت، زملائي وزميلاتي والجمهور في البيوت، في لحظة الشكر أشكر ناس كتير قوي، شكرا لأبويا وأمي، الله يرحمهم وهذا التقدير إهداء لروحهم الغالية، شكرا للسيدة التي تفرح أكتر مني وفرحتها بتفرح اكتر من الحوائز زوجتي منى، وكريم ونور وزياد النبوي إنتوا أهم وأحلى الحواديت في حياتي".

وأضاف خالد النبوي في كلمته "شكرا لكل أساتذتي في أكاديمية الفنون علموني كتير، ولكل الأساتذة اللي استمتعت بلقائهم على الشاشة محمود ياسين ونور الشريف، وبشكر يسرا، ومحمود حميدة، وأحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، فاكركم وفاكر كل لقاءاتنا على الشاشة.. شكرا لفاتن حمامة انتي وجيلكم مصدر إلهام، خلقتوا صناعة فن وكنتم قوة ناعمة حقيقة لتأثيركم في وجدان المشاهد المصري والعربي، شكرا أسطورة السينما العربية اللي مكنتش أتخيل أحصل على تكريم في مئوية مولده يوسف شاهين، شكرا محمد عبدالعزيز اللي منحني الفرصة الأولى في فيلم ليلة عسل".

ووجه نصيحة للأجيال الجديدة "كن مختلفا ولو كنت وحيدا، واشتغل بنفس المجهود دون أن تنتظر أي تقدير".

كما وجه التحية للشعب الفلسطيني الذي يكتب حكايته بدمه منذ 77 سنة، ليثبت في كل لحظة أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة "كانت تسمى فلسطين ومازالت فلسطين، عاشت مصر وتعيش السينما". لتضج الصالة بالتصفيق.

وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.