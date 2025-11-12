إعلان

"سحر اللون الأحمر".. 25 صورة لـ النجمات بفساتين حمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

09:29 م 12/11/2025
    جومانا مراد في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي (5)
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي (6)
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي (7)
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي (8)
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي (4)
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي (5)
    جومانا مراد في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي (7)
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي (8)
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي (6)
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (5)
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (6)
    جومانا مراد في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (4)

كتب - معتز عباس:

خطفت نجمات الفن الأنظار على "السجادة الحمراء" من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

شهد الحفل حضور طاغي للنجمات وارتداء بعضهن فساتين جريئة باللون الأحمر، أبرزهن الفنانة رنا رئيس، الفنانة جومانا مراد، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة هيدي كرم، الفنانة ياسمينا العبد.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

