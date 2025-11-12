مهرجان القاهرة السينمائي.. كواليس وحكايات النجوم على السجادة الحمراء (تغطية خاصة)

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق - نادر نبيل

انطلقت فعاليات اليوم الأول من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

وتقدم "dmc"، تغطية حصرية لمهرجان القاهرة، الحدث السينمائي الأبرز في المنطقة، وإجراء حوارات ولقاءات حصرية مع الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام المشاركين.

وتركّز التغطية الإعلامية على تسليط الضوء على الأعمال المتنافسة في مهرجان القاهرة، وعرض أهم الفعاليات والأفلام السينمائية المصرية والعربية والعالمية على مدار أيام المهرجان.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان خالد النبوي بجائزة فاتن حمامة للتميز والإبداع تقديرًا لمسيرته الثرية وأعماله المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

