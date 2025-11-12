إعلان

فستان ذهبي بفتحة ساق.. هاجر الشرنوبي في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

07:18 م 12/11/2025
كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- إسلام فاروق:

خطفت الفنانة هاجر الشرنوبي الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة لافتة وأنيقة.

وظهرت هاجر بفستان لامع باللون الذهبي بتصميم "وان شولدر"، جاء ضيقًا عند الخصر ليُبرز قوامها، ما منحها مظهرًاأنيقًا.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس، تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

هاجر الشرنوبي مهرجان القاهرة السينمائي إطلالة هاجر الشرنوبي

إعلان

إعلان

