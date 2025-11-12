إعلان

محمد صبحي يطمئن جمهوره: أنا بخير

كتب : منال الجيوشي

03:45 م 12/11/2025

محمد صبحي

أكد الفنان محمد صبحي في بيان رسمي من مكتبه الإعلامي أنه بصحة جيدة ويتحسن يوما عن الآخر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأكد أنه يجري بعض الفحوصات للإطمئنان وخلال أيام قليلة سيخرج من المستشفى، وأنه وأسرته في حالة استياء من الشائعات والأخبار الكاذبة التي يكتبها بعض الأشخاص علي السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لا تتحرى الدقة وتجري وراء التريند والمشاهدات.

ونشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية هذا البوست من خلال أدمن الصفحة : وجب توصيل رسالة بصفتي أدمن الصفحة لحضراتكم ولكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله وقد قمت بزيارته وهو بخير وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله … نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية .. شكراً لكم ولدعائكم المستمر له

محمد صبحي أنا بخير وعكة صحية

