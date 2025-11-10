الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب ينعى إسماعيل الليثي برسالة مؤثرة

نعى الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي الذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضية.

نشر الشيخ محمد أبو بكر صورة أرشيفية للراحل إسماعيل الليثي عبر صفحته على فيسبوك، وكتب: "الموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين ولد ووالد والموت يأتي بغتة، ويبعث الإنسان على ما مات عليه، ولعل فى موت ولده قبله رفعة لدرجته إن صبر وشكر، لمثل هذا فأعدوا فاللهم أحسن خاتمتنا وأخرجنا منها سالمين… رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

كانت الصفحة الرسمية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، على موقع فيسبوك، أعلنت خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

