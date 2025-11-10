شورت جريء.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ظهرت إيمان العاصي مرتدية إطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت شورت خطفت به الأنظار، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلق متابعوها "جميلة، ملكة، حبيبة قلبي القمر، أحلى وأجمل فنانة، قمرنا اللي منور".

وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التليفزيونية بمسلسل "برغم القانون" وعرض عام 2024، وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن إيمان العاصي تنتظر عرض مسلسلها الجديد "قسمة العدل" الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، يتناول العمل صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟

ويشاركها بطولة المسلسل كل من محمد جمعة، رشدي الشامي، دنيا ماهر، خالد كمال، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

