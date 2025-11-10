إعلان

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "الزين المغربي"

كتب - معتز عباس:

08:07 م 10/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل (3)
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بسمة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية ملابس "كاجوال".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ما رأت عيني"، "الصور حلوة أوي"، "الزين المغربي"، "واو جميلة يا بسومة".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

"وسط الطبيعة".. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها ونجمات الفن يعلقن

"روحه كانت في ابنه".. ١٠ صور جمعت إسماعيل الليثي بنجله ضاضا قبل رحيلهما

بسمة بوسيل نجوم الفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)