بسمة بوسيل بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "الزين المغربي"

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بسمة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية ملابس "كاجوال".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ما رأت عيني"، "الصور حلوة أوي"، "الزين المغربي"، "واو جميلة يا بسومة".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

