مصطفى حجاج ينعى إسماعيل الليثي: حبيبي الغالي

كتب : مروان الطيب

07:15 م 10/11/2025

مصطفى حجاج

نعى الفنان مصطفى حجاج، المطرب إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين 10 نوفمبر، بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا.

ونشر مصطفى صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن ننعى وفاة حبيبي الغالي إسماعيل الليثي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

كانت الصفحة الرسمية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، على موقع فيسبوك، أعلنت خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

