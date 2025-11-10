إعلان

قبل وفاته.. إسماعيل الليثي يكشف أمنيته الأخيرة التي تحققت بعد رحيل نجله رضا

كتب : معتز عباس

07:10 م 10/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي وعمرو الليثي
  • عرض 10 صورة
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 10 صورة
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (1)
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي وعمرو الليثي
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي ونجله ظاظا
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل الليثي ومحمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع الأيام الماضية.

لحق الليثي بنجله "رضا" أو ضاضا كما كان يطلق عليه، بعد ١٤ شهر، حيث رحل نجله إثر سقوطه من بلكونة منزل جدته.

وقبل وفاته، حل إسماعيل الليثي ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، في لقاء سابق نوفمبر 2024، ليكشف أمنيته الأخيرة بعد رحيل ابنه رضا الشهير بـ"ضاضا".

وقال: "أنا بالنسبالي الدنيا خلصت بعد وفاة ابني يعني قاعدين كدا لغاية ما ربنا يجمعني بيه على خير ان شاء الله بقيت خايف أعمل أي حاجة تتحسب عليا غلط، عشان نفسي ومنى حياتي أما أموت أبقى معاه واشوفه واكلمه واخده في حضني واشوفه وهو كبير ان شاء الله في الجنة".

وأضاف: "ربنا يجمعني بيك على خير يا ابني واشوفك كدا في الجنة تبقى كبير وراجل وتاخد بايدي أنا وأمك وتشفعلنا يوم القيامة بإذن الله ومفيش حاجة بايدى كنت قادر أعملها دا قضاء ربنا".

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، إسماعيل الليثي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

اقرأ أيضا..

انهيار زوجة إسماعيل الليثي عقب سماعها خبر رحيله

قبل وفاته| إسماعيل الليثي يكشف كواليس أول لقاء بابنه بعد رحيله: "كان بيبصلي وبيضحكلي"

وفاة المطرب إسماعيل الليثي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي يكشف أمنيته الأخيرة أمنية إسماعيل الليثي التي تحققت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)