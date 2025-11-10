بعد وفاة نجله| إسماعيل الليثي قبل رحيله يتحدث عن عودته للغناء: "فاتح بيت

توفي منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع الأيام الماضية.

لحق الليثي بنجله "رضا" أو ضاضا كما كان يطلق عليه، بعد ١٤ شهر، حيث رحل نجله إثر سقوطه من بلكونة منزل جدته.

وقبل وفاته، حل إسماعيل الليثي ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، في لقاء سابق نوفمبر 2024، ليكشف أمنيته الأخيرة بعد رحيل ابنه رضا الشهير بـ"ضاضا".

وقال: "أنا بالنسبالي الدنيا خلصت بعد وفاة ابني يعني قاعدين كدا لغاية ما ربنا يجمعني بيه على خير ان شاء الله بقيت خايف أعمل أي حاجة تتحسب عليا غلط، عشان نفسي ومنى حياتي أما أموت أبقى معاه واشوفه واكلمه واخده في حضني واشوفه وهو كبير ان شاء الله في الجنة".

وأضاف: "ربنا يجمعني بيك على خير يا ابني واشوفك كدا في الجنة تبقى كبير وراجل وتاخد بايدي أنا وأمك وتشفعلنا يوم القيامة بإذن الله ومفيش حاجة بايدى كنت قادر أعملها دا قضاء ربنا".

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، إسماعيل الليثي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

