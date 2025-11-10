إعلان

"كان ابن موت".. ماذا قال الراحل إسماعيل الليثي عن وفاة نجله ضاضا؟

كتب : مروان الطيب

07:04 م 10/11/2025
  • عرض 3 صورة
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (1)
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخوله في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

تحدث الراحل إسماعيل الليثي، عن تأثره برحيل نجله ضاضا الذي وافته المنية بشهر سبتمبر 2024، بعد سقوطه من إحدى الشرفات وسط صدمة الوسط الغنائي.

وحل إسماعيل الليثي ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي المعروض على قناة "الحياة"، في الظهور الأول له إعلاميًا بعد وفاة نجله.

وعن وفاة نجله ضاضا وتفاصيل علاقته به قال: "رضا ابن عمري، كان نفسي اتجوز وأخلف عشان أجيب رضا، واسميه على اسم والدي الله يرحمه، فكان شقي وبيلعب كتير هو كان ابن موت اللي يرحمه، وكان شقي بيهزر كتير يضحك كتير يتكلم كتير، وده كان أحلى حاجة في حياتي وصاحبي وأخويا وابني وكان كل حاجة بالنسبة لي، وناس كتير كانت بتكلمني تقولي احنا جالنا رضا في الحلم وبيقولك ما تعيطش".

واستكمل: "اتعرض عليا 30 برنامج، وابني كان كل حاجة، وعمري في حياتي ما هستخدم موت ابني في حاجة زي التريند عشان كده مارضتش أطلع، وكنت عاوز أمشي في الشوارع كلها أرسم صورته، وأخلي العالم كله يشوفه، ومكانش مجرد أب وابنه خالص تحس أنه صاحبي، وكان وشه حلو عليا، كان مرزق، كان يشوفني يقولي ربنا يكرمك يا بابا وربنا كان بيكرمني بجد، كنت بحبه أوي بس أنا كنت بحبه بزيادة كتير جدًا، والله يرحمه".

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي عن وفاة نجله ضاضا شيماء سعيد بعد وفاة إسماعيل الليثي الراحل إسماعيل الليثي

