إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض مصراوي أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح جمهورها صورًا جديدة جمعتها بزوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتهما، خلال نزهة على مركب، وظهر الثنائي في لحظات رومانسية لاقت إعجابًا واسعًا من المتابعين.

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من حضورها فعاليات حفل "جراند بول" الذي أقيم في قصر عابدين.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج مجموعة صور عبر حسابها على "إنستجرام" أثناء حضورها فعاليات حفل "الجراند بول الملكي" في قصر عابدين، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان طويل باللون الأحمر الزاهي.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة أنيقة جذبت الأنظار.

يسرا

شاركت الفنانة يسرا جمهورها صورة من حضورها فعاليات حفل "جراند بول" في قصر عابدين، وبدت بإطلالة راقية باللون الأسود.

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا خلال مشاركتها في مهرجان الرباط الدولي للمؤلف بدورته الـ30، وارتدت قفطانًا مغربيًا أنيقًا.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجوال إرتدت خلالها توب باللون اللبني وجيب قصيرة.

مي حلمي

ظهرت الإعلامية مي حلمي بإطلالة أنيقة عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث ارتدت جيب قصيرة وبوت طويل.

أميرة أديب

شاركت الفنانة الشابة أميرة أديب جمهورها صورة جديدة بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت جيبة قصيرة وتيشرت أحمر.

يارا

خطفت الفنانة يارا الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"، بمكياج هادئ وإطلالة بسيطة نالت إعجاب جمهورها.