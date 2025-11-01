احتفلت الفنانة هدى المفتي بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري، الذي يقام مساء اليوم السبت، بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

وشهد الحفل فقرة سينمائية بمشاركة عدد من النجوم الشباب وهم أحمد غزي، أحمد مالك،سلمى أبو ضيف، هدى المفتي وظهروا وهم يرتدون الزي الفرعوني.

واحتفلت "المفتي" بمشاركتها في هذا الحدث التاريخي ونشرت صورة ومقطع فيديو من كواليس تحضيرها للمكياج الخاص بها بلمسات فنية من الماكيير شريف طانيوس الذي تستعين به في كل المنسبات الفنية التي تظهر فيها.

وكتبت هدى لمفتي " سعيدة وفخورة جدًا إنّي كنت جزء من أكبر حدث السنة دي، يشرفني مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأكبر هذا العام، الذي يعكس عظمة التاريخ المصري وحضارته الخالدة".

وتابعت: "يومًا مليئًا بالفخر، ومشهدًا يختصر قرونًا من الإبداع والإرث الإنساني الذي لا يُقدّر بثمن. كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و لكل من ساهم في إخراج هذا الصرح التاريخي إلى النور، ليكون واجهة جديدة تروي للعالم قصة مصر العظيمة، شكراً لكل شخص ساعد في اظهار دا بشكل مشرف يليق بحضارة هذه البلد.

وكانت آخر مشاركات هدى المفتي بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.