كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، التهئنة للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "تهنئة خالصة لمصر وشعبها العظيم بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا الصرح الحضاري الذي يجسد عظمة التاريخ المصري وروعة الحاضر، ويُعد مفخرة لكل مصري ومعلمًا ثقافيًا فريدًا يروي للعالم قصة أقدم وأعظم حضارة عرفها الإنسان".

وأضافت: "ألف مبروك لمصر وللمصريين هذا الإنجاز التاريخي الذي يخلّد روح الإبداع والعراقة المصرية.. الصورة بملابس فرعونية من فيلم الأخر.. وحشتوني، صباح الورد".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.