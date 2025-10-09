بعد عرضه في السينمات.. "يانجو بلاي" تروج لفيلم "روكي الغلابة"

كشفت "يانجو بلاي" عن عرض فيلم "روكي الغلابة" على منصتها فور عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "يانجو بلاي" على فيسبوك بوستر الفيلم وكتبت: " استعدوا لأحداث مجنونة وضحك طول الوقت... البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة يعرض لأول مرة وحصرياً على يانغو يلاي".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

