طرح بوستر فيلم "السادة الأفاضل" استعدادا لعرضه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "السادة الأفاضل" البوستر الرسمي عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه نهية شهر أكتوبر الجاري.

تصدر البوستر عدد من نجوم الفيلم هم محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، انتصار وكتبت الصفحة على البوستر: " البوستر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل كل دول ع البايظ ... ولما الفيلم ينزل هتشوفوا 29 أكتوبر في سينمات مصر، و ٣٠ أكتوبر في كل سينمات الوطن العربي".

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات المخرج كريم الشناوي بفيلم "ضي: سيرة أهل الضي" ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

