بفستان قصير.. ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ظهرت ميرهان في الصور مرتدية فستان قصير خطفت به الأنظار وذلك خلال حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة مي فاروق الجديد " تاريخي".

وكتبت ميرهان حسين على الصور: "ليلة أمس من الاحتفال بإطلاق ألبوم الجميلة مي فاروق الجديد".

وكانت آخر مشاركات ميرهان حسين الفنية بمسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

يذكر أن ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

