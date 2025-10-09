إعلان

بفستان قصير.. ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : مصراوي

07:55 م 09/10/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (9)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (6)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (7)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (4)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (5)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (14)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (3)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (12)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (11)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (13)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (10)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ظهرت ميرهان في الصور مرتدية فستان قصير خطفت به الأنظار وذلك خلال حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة مي فاروق الجديد " تاريخي".

وكتبت ميرهان حسين على الصور: "ليلة أمس من الاحتفال بإطلاق ألبوم الجميلة مي فاروق الجديد".

وكانت آخر مشاركات ميرهان حسين الفنية بمسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

يذكر أن ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

اقرأ أيضا:

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف

وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

ميرهان حسين انستجرام ميرهان حسين إطلالة ميرهان حسين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)