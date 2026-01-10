إعلان

نانسي عجرم تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور

كتب : مروان الطيب

07:16 م 10/01/2026
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلها في دبي

خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة على هامش إحيائها حفل في دبي.

ونشرت نانسي صور الجلسة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار وكتبت: "ليلة كتبت بالحب".

آخر أغاني نانسي عجرم

طرحت نانسي عجرم مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا صورة ليك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي إحدى أغاني فيلم الرسوم المتحركة "بطل الدلافين".

نانسي عجرم

