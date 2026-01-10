نور إيهاب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من رحلتها الأخيرة في تايلاند

خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة على هامش إحيائها حفل في دبي.

ونشرت نانسي صور الجلسة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار وكتبت: "ليلة كتبت بالحب".

آخر أغاني نانسي عجرم

طرحت نانسي عجرم مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا صورة ليك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي إحدى أغاني فيلم الرسوم المتحركة "بطل الدلافين".

