نور إيهاب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من رحلتها الأخيرة في تايلاند

شاركت الفنانة نور إيهاب متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور من رحلتها لأحد الدول الآسيوية السياحية وهي تايلاند.

ونشرت نور صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت وهي تستمتع بالأجواء الساحلية لأحد الشواطئ، والتي تفاعلت معها النجمات، بسمة بوسيل، إنجي كيوان وغيرهن.

آخر مشاركات نور إيهاب الفنية

كانت آخر مشاركات نور إيهاب بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 2025 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، خالد أنور، تأليف محمد حجاب، نسمة سمير واخرين، إخراج محمود زهران وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول سبع حكاياتٍ منفصلة، تُقدم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني. تتكون كل حكاية من خمس حلقات.

