إعلان

"مصرية ولا سعودية".. ياسمين الجيلاني تحسم الجدل حول جنسيتها

كتب : مروان الطيب

07:20 م 10/01/2026

الفنانة ياسمين الجيلاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حلت الفنانة ياسمين الجيلاني ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدثت ياسمين عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، والسبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وقالت ياسمين الجيلاني عن جنسيتها: "أنا سعودية الأب مصرية الأم وكنت عشت في مصر على أساس إني وافدة ومعظم سنين حياتي وكنت بتعامل كأجنبية، ودي حاجة كان فيها مشقة كبيرة، خلت والدتي تكثف شغلها لحد الجامعة لحد ما نزل القرار وأخدت الجنسية المصرية عشان مامتي وحاليا بحمل الهوية السعودية".

آخر مشاركات ياسمين الجيلاني الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمين الجيلاني بمسلسل "مزاج الخير" عام 2013 بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "قاطع شحن" عام 2010.

اقرأ أيضا:

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان

بوسي شلبي ودينا فؤاد يحتفلان بعيد ميلاد نيللي (صور وفيديو)

ياسمين الجيلاني برنامج كلام الناس ياسمين عز السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
زووم

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار

أسرتها رفضت خطبته.. المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على فتاة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أسرتها رفضت خطبته.. المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على فتاة بالإسكندرية

نجيب ساويرس خلال افتتاح متحف فاروق حسني: أنا من مريديه وعشاقه
أخبار مصر

نجيب ساويرس خلال افتتاح متحف فاروق حسني: أنا من مريديه وعشاقه

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"
مسرح و تليفزيون

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار