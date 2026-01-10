"مصرية ولا سعودية".. ياسمين الجيلاني تحسم الجدل حول جنسيتها

حلت الفنانة ياسمين الجيلاني ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدثت ياسمين عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، والسبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وقالت ياسمين الجيلاني عن جنسيتها: "أنا سعودية الأب مصرية الأم وكنت عشت في مصر على أساس إني وافدة ومعظم سنين حياتي وكنت بتعامل كأجنبية، ودي حاجة كان فيها مشقة كبيرة، خلت والدتي تكثف شغلها لحد الجامعة لحد ما نزل القرار وأخدت الجنسية المصرية عشان مامتي وحاليا بحمل الهوية السعودية".

آخر مشاركات ياسمين الجيلاني الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمين الجيلاني بمسلسل "مزاج الخير" عام 2013 بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "قاطع شحن" عام 2010.

