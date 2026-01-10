جلسة تصوير رومانسية تجمع درة وزوجها هاني سعد تخطف الأنظار

خطفت الفنانة درة التونسية الأنظار في أحدث جلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها رجل الأعمال هاني سعد.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان طويل بألوان جذابة، تفاعل معها المتابعين.

وجاءت التعليقات كالتالي: "يا حلاوتكم"، "جميلة أوي"، "فستانك تحفة"، "روعة يا فنانة"، "جميلة أوي أوي".

أعمال درة السينمائية

تشارك درة في فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، وضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

