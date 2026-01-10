إعلان

الصور الأولى من عزاء والدة المخرج حسني صالح في مسجد الشرطة

كتب : معتز عباس

07:08 م 10/01/2026
    استقبل المعزين في عزاء والدة المخرج حسني صالح
    اشرف زكي يقدم العزاء لاسرة المخرج حسني صالح
    اشرف زكي يقدم واجب العزاء
    الفنان عصام شاهين يقدم واجب العزاء
    اشرف زكي في عزاء والدة المخرج حسني صالح
    الفنان عصام شاهين يقدم واجب العزاء
    عزاء والدة المخجر حسني صالح

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء والدة المخرج حسني صالح، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة السادس من اكتوبر.

واستقبلت أسرة المخرج حسني صالح المعزيّن من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

حضر العزاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عصام شاهين، وعدد آخر من النجوم.

تولى المخرج حسني صالح، إخراج عدد كبير من المسلسلات، منها: الرحايا، شيخ العرب همام، وداي الملوك، بت القبايل، خلف الله.

وكان آخر أعمال المخرج حسني صالح مسلسل "قلع الحجر"، بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، سميرة عبدالعزيز.

