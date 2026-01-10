الصور الأولى من عزاء والدة المخرج حسني صالح في مسجد الشرطة

دراما رمضان 2026.. إدوارد ينشر صورا من كواليس "وننسى اللي كان"

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء والدة المخرج حسني صالح، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة السادس من اكتوبر.

واستقبلت أسرة المخرج حسني صالح المعزيّن من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

حضر العزاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عصام شاهين، وعدد آخر من النجوم.

تولى المخرج حسني صالح، إخراج عدد كبير من المسلسلات، منها: الرحايا، شيخ العرب همام، وداي الملوك، بت القبايل، خلف الله.

وكان آخر أعمال المخرج حسني صالح مسلسل "قلع الحجر"، بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، سميرة عبدالعزيز.