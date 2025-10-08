ماذا قال المطرب محمد ثروت عن الراحل محمد عبدالوهاب؟

أكد المطرب محمد ثروت، أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان له تأثير بالغ في مشواره الفني والإنساني، مشيرًا إلى أنه تعلم منه أن احترام الجمهور هو أساس النجاح الحقيقي لأي فنان، وأن الموهبة مسؤولية يجب توظيفها بما يليق بالمستمعين والمشاهدين.

وقال ثروت، ببرنامج "تفاصيل": "أستاذ عبد الوهاب، يعني نقدر نقول إنه هو عاش قرن من الزمان، كان كله احترام، موجود في كل مناسباتنا، ده اللي اتعلمته منه إن الجمهور لابد أن يحترم، والإنسان إذا كان ربنا مديله موهبة، فمش المفروض إنه يؤذي الناس بهذه الموهبة أو يعمل أعمال في لحظة من اللحظات ممكن يكون ندمان عليها، تحريت حاجات كتير جدًا جدًا منها حرصي على العمل من حيث الكلام واللحن والأداء وطريقة التسجيل. الكلام ده كله طول المشوار اللي أنا عملته في كل الألوان الغنائية".

وتابع: "ما أقدرش أقول إن في عمل ما كانش الاهتمام به 100%، أي حاجة بأعملها لازم أركز لها وبأحس إن أنا بأغني لأول مرة، وأنا طالع على المسرح حتى في آخر حفلة اللي كانت أول إمبارح كنت حاسس إن أنا بأغني لأول مرة بعد سنين العمر دي كلها".

وأوضح، أن هذا الشعور المتجدد بالغناء نابع من تقديره العميق للجمهور، مؤكدًا أن التواصل والتفاعل مع الناس ما زال يلمسه حتى اليوم بقوة كبيرة، قائلًا: "تفاعل الناس لغاية دلوقتي مش مخليني قادر أتمالك نفسي ولا فكري ولا ذكرياتي مع هذا العمل، مع وقفتنا على المسرح أنا وهاني شاكر، مع تصويرنا للأغنية وأنا عملت حركات وأنا واقف كنت بأقلّد فيها الراحل الحبيب الله يرحمه محمود عبد العزيز، هو اللي كان بيقعد يعاكسنا أنا وهاني عشان كنا مصورين الأغنية في العربيات.. أنا في عربيتي وهاني في عربيته وجميل المغازي ده اختراعه كان وقتها طبعًا ده الفيديو كليب، يعني بره الحاجات والمركب ووقفتنا على المركب والناس وكلامها عن القميص، والقميص أبو لونين".

وأضاف: "كل مرحلة في العمر لها عوامل نجاحها ولها حالتها عند الإنسان. فأنا لما لما طلعت بلدي أو لما غنّينا الأغاني الوطنية دي في 6 أكتوبر حسيت إن الناس بتستدعي فترة 40 سنة من حياتي. يعني الطفل اللي كان عنده 5 سنين بقى عنده 45 سنة.. الشاب اللي كان عنده 20 سنة عنده 60 سنة النهاردة، كل الناس دي بتفتكر ذكرياتها ولذلك الجزء اللي أنا نزلته من بروفَتي أنا وهاني وإحنا في المسرح قبل الحفلة عامل لغاية دلوقتي عندي أنا 4.5 مليون".