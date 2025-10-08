"جميلة قلبا وقالبا".. تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ولاقت إعجابًا واسعًا من جمهورها.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت قميص وبنطلون باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت أبرزها كالتالي: "الأبيض حلو عليكي"، "راقية وحلوة"، "جميلة قلبًا وقالبًا"، "قمر"، "جميلة الجميلات"، "الله على الجمال".

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد كان فيلم "درويش"، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، مصطفى غريب، خالد كمال، وإسلام حافظ، من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

