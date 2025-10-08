تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر تحت شعار "وفرحت مصر"، نظم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس، وعدد من الجامعات المصرية، مجموعة من الفعاليات الفنية، أمس الثلاثاء، بساحة مركز الهناجر للفنون وبهو المجلس الأعلى للثقافة ومكتبة القاهرة الكبرى.

حيث أقيم ببهو المجلس الأعلى للثقافة، معرض فني بعنوان "أكتوبر بعيون الشباب" شارك فيه عدد من الجامعات المصرية بأعمال فنية مستوحاه من نصر أكتوبر المجيد، وضم المعرض مجموعة متنوعة من الفنون، مثل "الأزياء والديكور وطباعة المنسوجات والفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي"، كما عرض على شاشة عرض بالبهو، عدد من الأفلام الدعائية.

وفي ساحة مركز الهناجر للفنون، أقيمت ورش فنية شملت ورشا للحلي وتجديد الأثاث وطباعة المنسوجات وصناعة الملابس والرسم، تأخذ روح النصر من درجات لونية وعناصر فنية، وتعرف الطلاب على فنون متخصصة تفيد وتزيد من معرفتهم لتخصصاتهم، على يد أساتذة أكاديميين، منهم: الأستاذ الدكتور طاهر عبدالعظيم الذي قدم ورشة فنية باستخدام الألوان الأكريلك لهم، والأستاذ الدكتورة أسماء الدسوقي، والأستاذة الدكتورة نيفين فاروق، والأستاذة الدكتورة عبير حمدي.

وأشارت الدكتورة أسماء جبر قومسير المعرض ومنسق رئاسة قطاع المسرح باللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الثقافة، إلى أنه تم تنظيم جولة تثقيفية للشباب الجامعي، للفعاليات التي تنظمها الوزارة، شملت الجولة حضور عرض للعزف على آلة السمسمية ببهو المجلس الأعلى للثقافة، وزيارة معرض فني لدار الكتب والوثائق القومية ومعرض للكاريكاتير في مركز الهناجر للفنون، بحضور طلاب من جامعة الأزهر .

أما في مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف الأستاذ يحيى رياض، أقام القطاع يوما ثقافيا فنيا بعنوان "أكتوبر ملحمة نصر وإبداع" تضمنت فعاليات اليوم ندوة ثقافية تحدث فيها اللواء نبيل سويلم رئيس جمعية أصدقاء المحارب للتنمية، والدكتورة حنان صلاح عضو اللجنة الثقافية بالجمعية وخبير التنمية المستدامة، وتحدثت في الندوة وأدارتها الدكتورة أسماء جبر أستاذ تاريخ الفن والنقد الفني.

ناقشت الندوة مجموعة من المحاور منها: مظاهر الإبداع في نصر أكتوبر المجيد من النواحي الاستراتيجية العسكرية، ومظاهر الإبداع الوطني الذي انعكس على الثقافة والفنون، وكيف كان الفن أحد ركائز النصر، ودور المرأة الإبداعي على مستوى مختلف الأصعدة أثناء الحرب وخاصة سيدات سيناء

كما شملت فعاليات اليوم بالمكتبة عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، بعنوان "6 أكتوبر"، ومعرض لأهم الإصدارات الموجودة بالمكتبة التي تتناول انتصارات أكتوبر، إلى جانب تقديم باقة من الفقرات الغنائية لمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية، تغنى بها الفنان "حسين فريد" بمصاحبة فرقة أوتار الموسيقية.