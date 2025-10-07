كشفت عدد من نجمات الوسط عن خضوعهن لعملية تكميم المعدة في محاولة لإنقاص الوزن والظهور بشكل مختلف.

ويتضمن هذا التقرير نجوم خضعوا لعملية تكميم المعدة أو اتبعوا نظام غذائي قاسي لإنقاص الوزن:

شيماء سيف

فاجأت الفنانة شيماء سيف الجمهور والمتابعين بنشر صور لها عبر حساباتها الرسمية على انستجرام، ظهرت خلالها بعدما فقدت الكثير من الوزن، وسط حيرة وتساؤلات البعض حول حقيقة هذه الصور.

تحدث رواد مواقع التواصل حول قيام شيماء بتعديل هذه الصور باستخدام برامج التصميم، لتخرج بعدها في العديد من البرامج التلفزيونية وتؤكد خضوعها لعملية تكميم ناجحة كانت السبب في ظهورها نحيفة ورشيقة.

مي كساب

فاجأت الفنانة مي كساب الجمهور والمتابعين، بصور بعدما فقدت الكثير من الوزن، وكشفت مي عن تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال وجودها ضيفة على برنامج "مع ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، وقالت: " في ناس بتضغط على نفسها وتبوظ العملية ، ودخلت اوضة عمليات واخدت بنج وشيلت حته من جسمي اللي هي تكميم المعدة، وكان لازم يبقى عندي إحساس بالمسؤولية للخطوة اللي عملتها، وفضلت فترة بعمل دايت أخس واتخن اللي بخسه وكنت باخد أدوية اللي بتسد النفس لحد مجالي حصوات في المرارة وشيلت المرارة وانا منصحش أي حد بيها، وانا بشيل المرارة قولت للدكتور ايه رأيك نعمل عملية تكميم قالي مقدرش دلوقتي وخدي القرار وانتي مقتنعة، لحد ما قررت اعملها".

هنادي مهنا

فاجأت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بعد إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، وسط تساؤلات حول خضوعها لعملية تكميم المعدة.

ونفي والدها الموسيقار هاني مهنا خضوعها لعملية تكميم المعدة، لأنها اتبعت حمية غذائية قاسية وقامت بتغيير كبير في نمط حياتها، إلى أن نشر طبيبها صورها قبل وبعد العملية وكشف عن خضوعها لعمليه التكميم.

