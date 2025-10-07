إعلان

دياب يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته: "يا رب العمر كله وإنتي ماسكة في رقبتي"

كتب : سهيلة أسامة

11:50 ص 07/10/2025

دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان دياب بعيد زواجه، ووجه رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، إذ نشر صورة تجمعهما سويًا.

وعلّق دياب على الصورة قائلًا: "يا رب العمر كله وإنتِ ماسكة في رقبتي كده يا روح قلبي.. كل عيد جواز وإنتي أحلى وأجمل".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع المنشور، وكتبت الفنانة آيتن عامر: "بحبكم أوي"، بينما علّقت إنجي علاء: "الاتنين حبايبي"، كما انهالت تعليقات الجمهور التي جاء من بينها: "كل سنة وأنتم طيبين"، "ربنا يحفظكم ويسعدكم"، "عقبال العمر كله".

يُذكر أن دياب شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

اقرأ أيضًا:

محمد العدل ينتقد إعادة تلحين "اسلمي يا مصر": " جريمة فنية لا أعلم من تجرأ وفعلها"

الذكاء الاصطناعي يحاور النجوم.. إطلاق برنامج "وان تو وان" بمشاركة رامي رضوان

الفنان دياب رسالة رومانسية زوجة دياب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس