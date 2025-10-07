احتفل الفنان دياب بعيد زواجه، ووجه رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، إذ نشر صورة تجمعهما سويًا.

وعلّق دياب على الصورة قائلًا: "يا رب العمر كله وإنتِ ماسكة في رقبتي كده يا روح قلبي.. كل عيد جواز وإنتي أحلى وأجمل".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع المنشور، وكتبت الفنانة آيتن عامر: "بحبكم أوي"، بينما علّقت إنجي علاء: "الاتنين حبايبي"، كما انهالت تعليقات الجمهور التي جاء من بينها: "كل سنة وأنتم طيبين"، "ربنا يحفظكم ويسعدكم"، "عقبال العمر كله".

يُذكر أن دياب شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

اقرأ أيضًا:

محمد العدل ينتقد إعادة تلحين "اسلمي يا مصر": " جريمة فنية لا أعلم من تجرأ وفعلها"

الذكاء الاصطناعي يحاور النجوم.. إطلاق برنامج "وان تو وان" بمشاركة رامي رضوان