حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، الذي يوافق اليوم الاثنين.

ونشر العديد منهم تهنئتهم للجيش المصري عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إشادة الجمهور والمتابعين.

ويتضمن التقرير التالي نجوم احتفلوا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر:

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء صورة للجيش المصري عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "خالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحية تقدير لشهداء وأبطال الحرب البواسل من الجيش المصري، تحيا مصر وحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء".

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني مقطع من أغنيته "بلادي بلادي" عبر صفحته على انستجرام وكتب: "مصر السلام مصر العظيمة اللي ذكرها ربنا في الأديان، أهلها في رباط إلى يوم الدين، ربنا يحفظنا يا بلدنا ويحفظ كل وطنا الحبيب".

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي في الاحتفالات، ونشرت صورة للجيش المصري عبر حسابها انستجرام وكتبت:كان يوم سبت وكنا في شهر رمضان وفجأة جانا الخبر بالفرحة الكبيرة، فرحة عبور أبطالنا قناة السويس وأنهم دمروا أسطورة خط برليف، وتوالت أخبار النصر الكبير في يوم 6 أكتوبر 73".

نادية الجندي

نشرت نادية الجندي صور من كواليس فيلم "مهمة في تل أبيب" وكتبت: "فيلم مهمة في تل أبيب، تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية، من أحب الأفلام ليا بصمة فى تاريخ السينما المصرية، عمل أفتخر به طول حياتي وأخلد به بعد وفاتي".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تحمل العلم المصري.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة للجيش المصري عبر حسابها على إنستجرام كتب عليها "تحيا مصر، نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة".