هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة بالقرب من برج إيفل صور

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن جلسة تصوير جريئة من مشاركتها رحلتها للعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت هنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أنيق.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك ليه معنى"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "جمالك نور الكوكب"، "الرقة والجمال بجد".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

