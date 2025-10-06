إعلان

هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة بالقرب من برج إيفل صور

كتب : معتز عباس

06:49 م 06/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد في فرنسا (4)
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد في فرنسا (3)
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد في فرنسا (1)
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد في فرنسا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن جلسة تصوير جريئة من مشاركتها رحلتها للعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت هنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أنيق.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك ليه معنى"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "جمالك نور الكوكب"، "الرقة والجمال بجد".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

اقرأ أيضا..

فستان قصير.. مايان السيد تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

بعد طلبها رسوم وإغلاق منزله.. هل خالفت أسرة العندليب وصيته؟

الفنانة هنا الزاهد إطلالة هنا الزاهد هنا الزاهد على إنستجرام هنا الزاهد بباريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر