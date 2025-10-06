إعلان

بإطلالة من الجلد.. نادين نجيم تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

06:13 م 06/10/2025
خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادين مرتدية إطلالة من الجلد خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعلقيقات : "الحمد لله على سلامتك يا قمر، ملكة، الجمال يخبل، قمر، يا جمالك يا حلاوتك".

تعرضت نادين نسيب نجيم لموقف محرج مؤخرا عقب سقوطها على الأرض خلال حضورها مباراة كرة سلة عالمية.

ونشرت نادين مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف و نكفي عادي رواق ما صار طبيعي".

يذكر أن، نادين نجيم تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"ممكن" ويشاركها البطولة ظافر العابدين،محمد الأحمد وكارمن لبس ورفيق علي أحمد ووسام صليبا ويوسف حداد، ويتناول العمل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال.

