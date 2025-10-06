إعلان

شاهيناز: "إيد في إيد" رسالة حب وسلام من قلبي إلى مصر

كتب – مصطفى صلاح:

04:56 م 06/10/2025

شاهيناز

أعربت الفنانة شاهيناز عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنيتها الوطنية الجديدة "إيد في إيد"، التي تشارك فيها مع الفنان عز الأسطول، مؤكدة أن الأغنية تمثل رسالة حب خالصة لوطنها مصر، وتعكس طاقتها الإيجابية وإيمانها العميق بروح الانتماء والولاء للأرض والتاريخ. وقالت شاهيناز في تصريحاتها: "مبسوطة جدًا بنجاح الأغنية وردود الأفعال الجميلة اللي وصلتنا من الناس، خصوصًا إنها أغنية وطنية بتدي طاقة أمل وتفاؤل لشباب مصر، وبتعبّر عن حبي الكبير لبلدي، بأهلها الطيبين وتاريخها العظيم اللي مليان إنجازات في كل المجالات". وأضافت: "مصر دايمًا بلد الأمن والسلام، وهتفضل كده في كل وقت، وهي مصدر استقرار للمنطقة كلها، وبتساند كل الدول العربية في كل الظروف".

الأغنية طُرحت رسميًا عبر قناة شاهيناز على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة فور صدورها.

"إيد في إيد" من كلمات د. محمد إبراهيم رشيد، وألحان وتوزيع آدم حسين، وأكدت شاهيناز أن "إيد في إيد" ليست مجرد أغنية، بل دعوة للأمل والعمل من أجل الوطن، ورسالة بأن الفن ما زال قادرًا على أن يوحّد القلوب وينشر طاقة الخير في زمن يموج بالتحديات.

شاهيناز عز الأسطول إيد في إيد

